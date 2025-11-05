Trasformazione di terreno agricolo in edificabile, esclusa la dichiarazione Imu

Con la recente sentenza 26291, i giudici della Corte di cassazione hanno escluso l’obbligo di dichiarazione Imu nel caso di trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile in forza dello strumento urbanistico generale adottato dall’ente impositore. Secondo i giudici, infatti, in tale fattispecie, il dato imponibile da dichiarare è già a conoscenza dell’ente impositore e quindi la presentazione della dichiarazione diventa irrilevante.
Il trattamento Imu dei terreni
Il corretto inquadramento dei terreni, se agricolo o edificabile è necessario anche in virtù del diverso trattamento che agli stessi è riservato ai fini Imu.
Il comma 741 della legge 160/2019 definisce “agricolo” il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
Per la determinazione dell’imposta dovuta, la regola generale, contenuta nell’ultimo periodo del comma 746 della legge 160/2019 prevede ...
Argomenti
Reti d’impresa: funzionamento, finalità e opportunità per le aziende
di Cristina Odorizzi