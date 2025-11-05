Trasformazione di terreno agricolo in edificabile, esclusa la dichiarazione Imu

Con la recente sentenza 26291, i giudici della Corte di cassazione hanno escluso l’obbligo di dichiarazione Imu nel caso di trasformazione di un terreno agricolo in area edificabile in forza dello strumento urbanistico generale adottato dall’ente impositore. Secondo i giudici, infatti, in tale fattispecie, il dato imponibile da dichiarare è già a conoscenza dell’ente impositore e quindi la presentazione della dichiarazione diventa irrilevante.