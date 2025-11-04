Reti d’impresa: funzionamento, finalità e opportunità per le aziende

Il contratto di rete è un accordo mediante il quale più imprenditori si impegnano a collaborare con l’obiettivo di accrescere la propria capacità innovativa e competitiva. In particolare, le imprese aderenti, sulla base di un programma comune di rete, si obbligano a cooperare in forme e ambiti predeterminati connessi all’esercizio delle rispettive attività, a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, oppure a svolgere in comune una o più attività rientranti nell’oggetto delle proprie imprese. La sottoscrizione del contratto di rete rappresenta pertanto un passo operativo fondamentale per avviare concretamente la collaborazione e realizzare gli obiettivi condivisi.