La prassi della settimana: imponibile la plusvalenza da cessione di un immobile Superbonus ricevuto in donazione

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

N. 41

Settimana Fiscale
Punti Chiave

  1. Straordinari degli infermieri: non si applica l’imposta sostitutiva alle «ore di pronta disponibilità»
  2. Donazione della nuda proprietà di quote: il passaggio del controllo con il diritto di voto avviene senza imposta
  3. Recupero edilizio di un immobile di proprietà di un non residente: non spetta la detrazione maggiorata
  4. Superbonus: è tassata la plusvalenza da cessione di un immobile agevolato ricevuto in donazione
  5. Regime impatriati: luogo di svolgimento dell’attività lavorativa
  6. Bonus mamme 2025: modalità e requisiti per la fruizione
  7. Contributi Covid e riporto delle perdite fiscali
  8. Riclassificazione Ateco 2025: nuovo Manuale di classificazione previdenziale
  9. Illeciti di società o enti e responsabilità dei professionisti che prestano attività di consulenza
  10. Nuovo assetto organizzativo: avvio dal 1° novembre 2025
  11. Accise e diritti di licenza: istruzioni per il versamento tramite bonifici

