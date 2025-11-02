La prassi della settimana: imponibile la plusvalenza da cessione di un immobile Superbonus ricevuto in donazione

Punti Chiave
- Straordinari degli infermieri: non si applica l’imposta sostitutiva alle «ore di pronta disponibilità»
- Donazione della nuda proprietà di quote: il passaggio del controllo con il diritto di voto avviene senza imposta
- Recupero edilizio di un immobile di proprietà di un non residente: non spetta la detrazione maggiorata
- Superbonus: è tassata la plusvalenza da cessione di un immobile agevolato ricevuto in donazione
- Regime impatriati: luogo di svolgimento dell’attività lavorativa
- Bonus mamme 2025: modalità e requisiti per la fruizione
- Contributi Covid e riporto delle perdite fiscali
- Riclassificazione Ateco 2025: nuovo Manuale di classificazione previdenziale
- Illeciti di società o enti e responsabilità dei professionisti che prestano attività di consulenza
- Nuovo assetto organizzativo: avvio dal 1° novembre 2025
- Accise e diritti di licenza: istruzioni per il versamento tramite bonifici