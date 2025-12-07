Liquidazione, programma globale ma le esecuzioni vanno autorizzate
Secondo le linee guida dei tribunali per ogni atto serve un nulla osta specifico. Il curatore deve indicare le procedure competitive scelte per la cessione dei beni
Nella liquidazione giudiziale il programma di liquidazione (Pdl) deve essere globale, dettagliato, omnicomprensivo e analitico, ma i singoli atti esecutivi vanno separatamente autorizzati. Sono alcuni aspetti operativi su cui si soffermano le indicazioni degli uffici giudiziari. Tra le più recenti, l’ordine di servizio 2/2025 del Tribunale di Milano, del 4 novembre scorso, concentrato soprattutto sulle modalità di liquidazione dell’attivo, e le linee guida del Tribunale di Siena del settembre 2025...