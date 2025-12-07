Liquidazione, programma globale ma le esecuzioni vanno autorizzate

Nella liquidazione giudiziale il programma di liquidazione (Pdl) deve essere globale, dettagliato, omnicomprensivo e analitico, ma i singoli atti esecutivi vanno separatamente autorizzati. Sono alcuni aspetti operativi su cui si soffermano le indicazioni degli uffici giudiziari. Tra le più recenti, l’ordine di servizio 2/2025 del Tribunale di Milano, del 4 novembre scorso, concentrato soprattutto sulle modalità di liquidazione dell’attivo, e le linee guida del Tribunale di Siena del settembre 2025...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi