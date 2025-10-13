Locazioni, per la registrazione tardiva sanzione sull’imposta del primo anno
La risoluzione 56/E rivede la posizione alla luce della giurisprudenza. La penalità non va commisurata all’importo dovuto per l’intera durata
Deve essere commisurata all’imposta dovuta per la prima annualità (e non all’imposta dovuta in relazione all’intera durata del contratto) la sanzione per la tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobile urbano di durata pluriennale, soggetto a imposta di registro, in caso di opzione per l’imposizione anno per anno. Si tratta della sanzione pari al 120 per cento dell’imposta dovuta (con un minimo di 250 euro) riducibile al 45 per cento (con un minimo di 150 euro) per...
