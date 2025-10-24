Marchi e avviamenti: anche con gli Ias deduzione in 18 anni
Scomputo dal momento di svalutazione a conto economico. Anche per i premi in denaro la deduzione attende il momento di assegnazione
Nel testo bollinato del Ddl di bilancio compaiono due strette. La prima è relativa ai piani per dipendenti con pagamento basato su azioni regolate per cassa (che si aggiungono a quelle regolate in azioni) la cui deducibilità è fissata al momento dell’assegnazione degli strumenti (o dell’importo in denaro nel caso specifico). La seconda riguarda la deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita, che viene ammessa in misura non superiore...