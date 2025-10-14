Medici, insegnanti e giovani che comprano casa: tre nuovi tax credit nei comuni montani
Oltre alle agevolazioni per gli investimenti di agricoltori e micro e piccole imprese, la legge 131/2025 introduce altri crediti d’imposta per chi abita e lavora in montagna
Medici, infermieri, insegnati e giovani fino a 40 anni che comprano casa. In attesa che il Governo, come dice la legge 131/2025, riordini le agevolazioni previste in favore dei comuni montani, lo stesso provvedimento – che introduce «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane» – fissa tre nuovi crediti d’imposta rivolti a queste categorie, con dotazioni complessive mai superiori a 20 milioni di euro e regole di applicazione non immediate.
La legge, entrata in vigore il 20...