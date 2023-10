Mutui prima casa, per i giovani under 36 agevolazioni prorogate fino al 31 dicembre di Margherita Ceci

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Hanno ancora un po’ di tempo per fruire delle agevolazioni fiscali i giovani under 36 intenzionati ad acquistare un immobile. Il Dl 132/2023 ha prorogato infatti al prossimo 31 dicembre il termine per fare domanda per la garanzia statale Consap sui mutui relativi all’acquisto della prima casa. Una misura che si somma a quella relativa all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sempre dedicata agli under 36 e prorogata al 31 dicembre dalla legge di Bilancio 2023.

Fondo di garanzia mutui prima casa

Il Fondo prima...