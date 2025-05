Distacchi di personale, rilevanza Iva legata alla tipologia di attività

Per gli enti non commerciali, l’assenza di soggettività, esclude la rilevanza Iva, per le attività di impresa per verificare l’applicazione dell’imposta bisogna verificare l’esistenza di un «corrispettivo».

L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5 del 16 maggio fornisce i primi attesi chiarimenti sul tema del distacco del personale, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 8, comma 35 della legge 67/1988 a opera dell’articolo 16-ter del decreto Salva-infrazioni (Dl 131/2024).

L’Agenzia valuta...