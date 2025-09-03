Nel modello il rischio della dichiarazione mendace

Un errore che viene segnalato e che non trova in prima battuta alcuna previsione normativa “calzante” è quello commesso nella compilazione del quadro P del modello Cpb di adesione, in particolare nella compilazione dei righi P04 e P05 che sono alla base della proposta di concordato per il successivo biennio. Si tratta di una ipotesi tutt’altro che rara (e che va tenuta presente anche per l’adesione 2025-2026): le poste “correttive” del reddito e del valore della produzione netta (Vpn) concordati (...

