Nessun vincolo di subordinazione se il rapporto di volontariato è autentico
L’onere della prova della natura subordinata del rapporto grava sull’amministrazione e la mera esistenza di turni o registri presenze non è di per sé sufficiente a configurare un rapporto di lavoro dipendente
Stop alla contestazione di impiego di lavoratori non regolarmente assunti e all’irrogazione della sanzione amministrativa. Il Tribunale di Foggia, sezione Lavoro, con una sentenza del 19 febbraio 2024 ha accolto l’opposizione proposta da una Odv (organizzazione di volontariato) e ha ritenuto insussistenti i presupposti della subordinazione, qualificando le attività svolte dai soci come autentico volontariato disciplinato dal Codice del Terzo Settore.
Per l’Ispettorato, le modalità organizzative del...