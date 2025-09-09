Nessun vincolo di subordinazione se il rapporto di volontariato è autentico

Stop alla contestazione di impiego di lavoratori non regolarmente assunti e all’irrogazione della sanzione amministrativa. Il Tribunale di Foggia, sezione Lavoro, con una sentenza del 19 febbraio 2024 ha accolto l’opposizione proposta da una Odv (organizzazione di volontariato) e ha ritenuto insussistenti i presupposti della subordinazione, qualificando le attività svolte dai soci come autentico volontariato disciplinato dal Codice del Terzo Settore.

Per l’Ispettorato, le modalità organizzative del...