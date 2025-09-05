Filiere agricole, obiettivo crediti d’imposta per il settore frumento e il comparto bovini
Nel Ddl varato dal Consiglio dei ministri prima della pausa estiva spazio a nuove agevolazioni. Ora il testo sarà all’esame del Parlamento
Nuovi crediti di imposta per le filiere agricole. Il Consiglio dei ministri ha varato lo scorso 24 luglio il disegno di legge a titolo «Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo», denominato anche «Coltivitalia», che dovrà essere esaminato dal Parlamento. Tra le numerose misure contenute, gli articoli 2 e 3 prevedono misure la filiera del frumento e per la filiera del comparto bovino.
Settore frumento
Per quanto riguarda l’agevolazione introdotta per il settore del frumento, questa prevede che alle ...