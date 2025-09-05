Filiere agricole, obiettivo crediti d’imposta per il settore frumento e il comparto bovini

Nuovi crediti di imposta per le filiere agricole. Il Consiglio dei ministri ha varato lo scorso 24 luglio il disegno di legge a titolo «Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo», denominato anche «Coltivitalia», che dovrà essere esaminato dal Parlamento. Tra le numerose misure contenute, gli articoli 2 e 3 prevedono misure la filiera del frumento e per la filiera del comparto bovino.

Settore frumento

Per quanto riguarda l’agevolazione introdotta per il settore del frumento, questa prevede che alle ...