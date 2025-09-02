Attività di interesse generale, la valutazione d’impatto sociale pesa sull’assegnazione dei fondi
La procedura è richiesta per progetti della durata minima di 18 mesi e con un valore superiore al milione di euro
In arrivo oltre 44 milioni di euro a sostegno delle attività d’interesse generale del Terzo settore per il 2025. Come annunciato lo scorso 8 agosto sul sito istituzionale, il ministero del Lavoro ha firmato l’atto di indirizzo recante obiettivi e attività finanziabili per quest’anno con le risorse a valere sul Fondo a sostegno di progetti e iniziative degli enti del Terzo settore (Ets). Si tratta dello strumento previsto dall’articolo 72 del Codice del Terzo settore, che ogni anno individua le aree...