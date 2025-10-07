L’agevolazione per i periodi di lavoro all’estero non sfugge alla tassazione in Italia
La risposta a interpello 199/2025 chiarisce le modalità di prelievo sui corrisposti al dipendente di una stabile organizzazione italiana, riferibili al lavoro svolto presso una società britannica
L’agenzia delle Entrate, con risposta n. 199 del 2025, torna sui suoi passi in merito alla tassazione di un bonus maturato in base ad una prestazione effettuata all’estero (si veda il precedente articolo «Bonus esteri tassati nello Stato di residenza»).
Il quesito è stato posto da una società di diritto tedesco, con stabile organizzazione in Italia, che fa parte di un gruppo multinazionale.
La fattispecie riguarda la partecipazione ad un piano di incentivazione (Long Term Cash Bonus Plan) da parte ...