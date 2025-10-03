Società agricole, prospetto dei valori fiscali con il calcolo catastale del reddito
Nel quadro RS di Redditi devono essere indicati i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo
Le società agricole che hanno esercitato l’opzione per la determinazione catastale del reddito devono compilare il prospetto dei valori fiscali contenuto nel quadro RS del modello Redditi.
Il comma 1093 della legge 296/2006 consente alle Snc, alle Sas, alle Srl e alle società cooperative che rivestono la qualifica di società agricole, di optare per la determinazione del reddito in base alle risultanze catastali in luogo della tassazione ordinaria «a bilancio», basata, cioè, sulla differenza tra costi...