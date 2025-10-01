I temi di NT+Le parole del non profit

Enti del terzo settore, doppia strada per diventare impresa culturale

La qualifica spetta a tutti gli Ets classificati come imprese sociali, mentre per gli altri basta dimostrare di svolgere un’attività economica

di Gabriele Sepio

Dopo il decreto del Mimit del luglio scorso sono definiti tutti i requisiti e i passaggi necessari per assumere la qualifica di impresa culturale. Con la legge 27 dicembre 2023, n. 206, il legislatore è intervenuto a disciplinare la figura delle imprese culturali e creative (Icc), rinviando a un successivo decreto attuativo la definizione delle modalità e delle condizioni per l’assunzione di tale qualifica. Ai sensi dell’articolo 25 della legge 206/2023 si intendono per imprese culturali e creative...

Gli ultimi contenuti di I temi di NT+