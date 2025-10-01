Enti del terzo settore, doppia strada per diventare impresa culturale

Dopo il decreto del Mimit del luglio scorso sono definiti tutti i requisiti e i passaggi necessari per assumere la qualifica di impresa culturale. Con la legge 27 dicembre 2023, n. 206, il legislatore è intervenuto a disciplinare la figura delle imprese culturali e creative (Icc), rinviando a un successivo decreto attuativo la definizione delle modalità e delle condizioni per l’assunzione di tale qualifica. Ai sensi dell’articolo 25 della legge 206/2023 si intendono per imprese culturali e creative...

