Terzo settore, per i controlli sugli enti servono esperienza comprovata o corsi di formazione

Terzo settore, corsi di formazione o comprovata esperienza tra i requisiti professionali richiesti ai soggetti incaricati dei controlli. Con l’adozione del Dm 7 agosto 2025, pubblicato lo scorso 15 settembre in «Gazzetta Ufficiale» (si vedano i precedenti articoli «Alle reti associative compiti di vigilanza e controllo» e «Monitoraggio ogni tre anni da pianificare entro il 31 marzo»), il ministero del Lavoro e politiche sociali ha fissato criteri, requisiti e procedure per lo svolgimento delle attività...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi