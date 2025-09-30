Stop alla direttiva Unshell: l’Ue punta a ridurre gli oneri di compliance fiscale

Il Consiglio dell’Unione Europea, riunito in sessione Ecofin lo scorso 20 giugno, ha ufficialmente sancito l’interruzione dei lavori e la definitiva conclusione dell’iter relativo alla proposta di direttiva Unshell (COM(2021) 565 final), nota anche come Atad 3. Tale iniziativa era stata concepita per contrastare l’utilizzo improprio di entità prive di reale sostanza economica per finalità di elusione e/o evasione fiscale all’interno dell’Unione.

Le ragioni della scelta

La proposta Unshell, presentata dalla Commissione europea...