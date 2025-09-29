Fondazione estera nel Registro unico solo con l’adeguamento dello statuto
La devoluzione a enti esteri non è compatibile con i vincoli del Cts. L’impossibilità di accedere al Runts dipende dalle diverse discipline
Fondazioni estere, ingresso nel Registro consentito ma nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo settore (Cts). È quanto chiarito dal ministero del Lavoro con la nota 12962/2025 che affronta il caso di una fondazione di diritto tedesco iscritta nell’anagrafe Onlus intenzionata ad assumere la qualifica di ente del Terzo settore.
L’istante, interrogandosi in merito alla possibilità di iscriversi nel Registro unico (Runts), rappresenta al ministero del Lavoro la circostanza che nel proprio...