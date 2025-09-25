Operazioni transfrontaliere con tutele crescenti per soci, creditori e lavoratori
Anche a seguito del Dlgs 88/2025 sono stati rimossi gli ostacoli alla libertà di stabilimento, rafforzando gli obblighi informativi e i presidi di legalità
Con l’intervento del Dlgs 88/2025 (approfondito anche dalla recente circolare n. 19 del 30 luglio 2025 di Assonime) l’applicabilità delle disposizioni relative alle operazioni transfrontaliere in vigore è estesa anche alle società di persone.
Per quanto riguarda invece gli aggiornamenti nel merito apportati dal Decreto al Dlgs 19/2023, agli articoli 4, 5-bis, 13, 33 e 47 viene chiarito con maggior precisione il perimetro dei controlli di legalità a carico del notaio, comunicando eventuali cause ostative...