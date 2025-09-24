Cooperative, la chance dei finanziamenti a tasso zero può arrivare fino a dieci anni
Ridefiniti requisiti, procedure e spese ammissibili della «nuova Marcora». Agevolazioni per la realizzazione di programmi di investimento o per esigenze di liquidità aziendale
Con il decreto direttoriale del 30 luglio 2025 il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) ridefinisce le modalità operative del regime di aiuto previsto dal Dm 4 gennaio 2021, noto come «nuova Marcora». Il provvedimento non modifica la sostanza della misura - consistente nella concessione di finanziamenti a tasso zero alle Pmi cooperative da parte di società finanziarie partecipate dal Mimit - ma ne potenzia l’efficacia, chiarendo l’iter procedurale, le condizioni di accesso e il ventaglio...