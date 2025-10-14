Registro fisso per la sentenza sulla risoluzione del mandato fiduciario germanico

La sentenza che dichiara la risoluzione del mandato fiduciario germanico, con condanna alla restituzione delle somme, è soggetta all’imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. È questo quanto statuito dalla Cassazione che, con l’ordinanza 21203/2025, pubblicata lo scorso 24 luglio, è intervenuta chiarendo non solo il trattamento fiscale da applicare agli atti giudiziari che definiscono il giudizio, ma anche la distinzione tra mandato fiduciario germanico e romanistico.

Il caso

La vicenda sottoposta...