I temi di NT+Agricoltura

Fondo innovazione in agricoltura, nuove risorse per favorire la transizione digitale

Rifinanziamento con 100 milioni di euro per il biennio 2026-2027 ma la partecipazione e ammissione è a sportello in ordine cronologico di presentazione delle domande a Ismea

di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Nuovo slancio e nuove risorse per il Fondo per l’innovazione in agricoltura, lo strumento che sta accompagnando migliaia di imprese nella transizione digitale e sostenibile.

Istituito con la legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 428-430, della legge 197/2022), il fondo finanzia investimenti in tecnologie avanzate per aumentare la competitività, migliorare la sostenibilità delle produzioni e ridurre l’impatto ambientale.

Sono ammesse a partecipare solo le imprese agricole, le imprese della pesca...

