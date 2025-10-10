Fondo innovazione in agricoltura, nuove risorse per favorire la transizione digitale
Rifinanziamento con 100 milioni di euro per il biennio 2026-2027 ma la partecipazione e ammissione è a sportello in ordine cronologico di presentazione delle domande a Ismea
Nuovo slancio e nuove risorse per il Fondo per l’innovazione in agricoltura, lo strumento che sta accompagnando migliaia di imprese nella transizione digitale e sostenibile.
Istituito con la legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 428-430, della legge 197/2022), il fondo finanzia investimenti in tecnologie avanzate per aumentare la competitività, migliorare la sostenibilità delle produzioni e ridurre l’impatto ambientale.
Sono ammesse a partecipare solo le imprese agricole, le imprese della pesca...