Bonus casa, sì alla tutela cautelare contro lo scarto della cessione
La Cgt Ravenna ritiene applicabile il rimedio del Codice di procedura civile
Il ricorso contro il provvedimento di scarto della comunicazione di cessione/sconto presentata ai sensi dell’articolo 121 del Dl n. 34/2020 è impugnabile davanti al giudice tributari. Non solo: siccome si tratta di un atto non adeguatamente fronteggiabile con la sospensione cautelare tipica ex articolo 47 del Dlgs n. 546/1992, risulta esperibile la tutela cautelare ex articolo 700 del Codice di procedura civile: è quanto deciso dalla Cgt di primo grado di Ravenna (relatore Ricci, presidente Cottignola...