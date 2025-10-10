Contributo Antitrust, sulla soglia di fatturato parola alla Consulta

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine ha disposto il rinvio alla Corte costituzionale delle norme per la tutela della concorrenza e del mercato nella parte in cui, per assicurare il funzionamento dell’Autorità garante, stabiliscono l’applicazione di contributi a carico dei soli imprenditori con fatturato superiore a 50 milioni di euro. L’ordinanza 171/2/2025 sospende il giudizio e dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Consulta.

Il rinvio nasce da un ricorso proposto contro...