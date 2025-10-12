Iva e chirurgia estetica, verso la fine delle liti
La risoluzione 42/E del 2025 vale per <span style="font-family: inherit; font-size: 1.25rem;">il futuro ma si riflette anche sui contenziosi in corso</span>
Con la risoluzione 42/E/2025 del 12 giugno è stata recepita, anche dal Fisco, la volontà del legislatore in merito alla disciplina Iva sulle prestazioni di chirurgia e medicina estetica. La querelle era sorta in seguito a un’ambigua sentenza della Corte di giustizia Ue – che aveva ispirato l’azione degli uffici nei confronti dei chirurghi estetici – in contrapposizione al contenuto della circolare 4/E/2005, che per 20 anni aveva sancito l’esenzione in funzione del benessere psico-fisico dei pazienti...