Aiuti Covid: sul riporto perdite in corso accertamenti del Fisco

Molte imprese stanno ricevendo in queste settimane schemi di atto o inviti al contraddittorio che fanno riferimento ai vari contributi concessi nel periodo caratterizzato dalla pandemia Covid-19, a suo tempo previsti, in varie forme, allo scopo di evitare «il rischio di una grave recessione che riguarda l’intera economia dell’UE, dal momento che colpisce imprese, posti di lavoro e famiglie» (così il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi