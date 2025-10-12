Illegittimo il fermo sull’auto del trustee per i debiti del trust
Nessun effetto sui beni del gestore dai debiti fiscali del patrimonio segregato
Non può essere soggetto a fermo amministrativo il bene di proprietà del soggetto che amministra il trust (il cosiddetto trustee) per debiti fiscali propri del trust, affidato alla sua gestione. La Cgt di primo grado di Bologna con la sentenza n. 420/1/2025 (presidente e relatore Fregnani) ha affermato che l’agente della riscossione non può procedere al fermo amministrativo della vettura di proprietà della società che gestisce il trust per la tutela di un credito fiscale che l’ufficio vanta nei confronti...