I temi di NT+Immobili

Recupero Ici della Chiesa: corsa alla dichiarazione entro il 30 novembre

Pronte le regole attuative per la restituzione con interessi. Sotto esame l’imposta 2006-2011

di Gabriele Sepio e Vincenzo Sisci

Recupero Ici 2006-2011: fissati i termini per la presentazione della dichiarazione e il versamento dell’imposta e degli interessi dovuti. Sono questi i contenuti essenziali del Dpcm, già firmato e in attesa di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale», emanato in attuazione dell’articolo 16-bis del Dl 131/2024. La disposizione, inserita nell’ultimo decreto Salva-infrazioni, mira a chiudere la procedura aperta dalla Commissione Ue contro l’Italia in materia di esenzione Ici per gli enti non commerciali...

Michele Brusaterra

Scheda adempimento

