Reverse charge trasporto e logistica, obbligo di fatturazione per il prestatore

Nei primi giorni dello scorso mese di settembre (si veda l’articolo «Reverse charge nei servizi di trasporto e logistica con Iva da versare mensilmente») avevamo provato a fornire le prime indicazioni su come poteva essere gestita, a livello operativo e software, l’applicazione del meccanismo del reverse charge per le prestazioni di servizi di logistica, di trasporto e movimentazione merci, meccanismo che prevede che l’Iva sulle prestazioni rese sia assolta dal committente in nome e per conto del...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi