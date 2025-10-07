Enti del Terzo settore in campo per il reinserimento sociale dei detenuti
Gli Ets potranno partecipare alla manifestazione di interesse sia in forma singola sia associata. A tutti i soci, amministratori, responsabili o rappresentanti sono richiesti requisiti di onorabilità ai fini dell’accesso
Reinserimento sociale dei detenuti, tra i titolati alla gestione delle strutture per il recupero rientrano anche gli enti del Terzo settore (Ets). Con Dm 128/2025, pubblicato lo scorso 15 settembre in «Gazzetta Ufficiale», il ministero della Giustizia detta nuove regole per l’iscrizione nell’elenco delle strutture residenziali per l’accoglimento e il reinserimento sociale dei detenuti. Un provvedimento che conferma il rilevante ruolo degli Ets quali attori principali a fianco degli enti pubblici ...