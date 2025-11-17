No all’esdebitazione da sovraindebitamento per chi è già fallito

Nessuna chance per il soggetto già dichiarato fallito, e che non abbia usufruito dell’esdebitazione (ex articolo 142 della legge fallimentare), di poter, in un secondo momento, accedere all’istituto dell’«esdebitazione del sovraindebitato incapiente» previsto dal Codice della crisi di impresa, se i debiti sono gli stessi che hanno portato alla procedura fallimentare. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza n. 30108/2025 depositata lunedì 17 novembre.

