Nonostante la pandemia, pochi gli iscritti ancora inadempienti di Massimiliano Carbonaro









Nonostante la pandemia, resta alta la percentuale di commercialisti in regola con gli obblighi formativi. I numeri non sono ancora definitivi, ma quello che emerge da un primo riscontro presso gli Ordini dei commercialisti di Milano e di Napoli è che nel precedente triennio di formazione obbligatoria 2020-2022 (prolungato poi per ulteriori sei mesi), la percentuale di inadempienti è molto ridotta.

Su Milano, ad esempio, solo il 3% dei circa 10mila iscritti è venuto meno agli obblighi formativi. «Siamo...