Società tra professionisti, le soluzioni del Cndcec ai casi pratici più controversi

Il Cndcec analizza in sette pareri le principali criticità operative emerse nella gestione delle società tra professionisti, offrendo risposte utili per chiarire l’ambito operativo delle Stp e supportare l’attività degli Ordini e dei professionisti. Dalla corretta qualificazione del reddito prodotto dalla Stp ai limiti all’esercizio di attività commerciali, dalla partecipazione attraverso società fiduciarie fino agli effetti di un procedimento disciplinare sul socio professionista: un’analisi pratica per orientarsi tra limiti e obblighi previsti dalla normativa.