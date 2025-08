Commercialisti, over 65 esonerati dall’obbligo di formazione continua

Commercialisti, cambiano le regole per la formazione continua. Il Consiglio nazionale della categoria ha approvato alcune modifiche al regolamento. Il nuovo testo – ancora in fase di stesura - sarà inviato al ministero della Giustizia per il suo parere vincolante e, se approvato, entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.

«Un gesto di rispetto, un segnale concreto di attenzione alle diverse stagioni della vita professionale». Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, definisce...