Deontologia dei commercialisti, l’Ordine può agire anche se il reato è estinto con oblazione
I chiarimenti del Consiglio nazionale nel Po 53/25: la responsabilità disciplinare riguarda non solo violazione della legge penale ma qualsiasi comportamento contrario a norme, regolamenti o principi della professione
Il Consiglio di disciplina dell’Ordine dei commercialisti può sempre valutare di aprire un procedimento disciplinare nei confronti del professionista anche se ha fatto ricorso all’istituto dell’oblazione facoltativa, per estinguere un reato commesso. Il Cndcec con il Pronto Ordini 53 del 6 agosto 2025, molto dettagliato nel contenuto, fornisce una risposta all’istanza di un Ordine territoriale che aveva avanzato alcune perplessità sul corretto comportamento da tenere, nei confronti di un iscritto...