Enti cooperativi, pronte le direttive per l’incarico di commissario liquidatore

Arrivano le direttive per l’incarico di commissario liquidatore delle procedure di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi. A stabilirle è il decreto direttoriale 161395/2025 del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit). Il documento definisce le procedure per i commissari da seguire nello svolgimento dell’incarico dalla nomina e sino alla ultimazione della liquidazione con il piano di riparto finale e la cancellazione dell’ente.

Oltre alla disamina degli adempimenti da...