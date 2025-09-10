Note di variazione Iva non oltre la decadenza dell’accertamento
Emissione a partire dagli eventi che danno diritto al cedente o al prestatore
I commi 2 e 3-bis dell’articolo 26 del Dpr 633/1972 attribuiscono al fornitore o al prestatore il diritto di effettuare una variazione in diminuzione dell’importo fatturato quando un’operazione venga meno, anche solo parzialmente. Tale diritto sussiste anche qualora l’imponibile venga a ridursi a seguito di dichiarazioni di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione o situazioni analoghe, così come in presenza di abbuoni o sconti contrattuali. La variazione è, inoltre, ammessa nel caso...