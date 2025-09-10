«Manifesto di partenza» per provviste e dotazioni
Circolare delle Dogane: i beni di bordo fruiscono della non imponibilità
L’Agenzia delle Dogane chiarisce l’iter operativo per la non imponibilità delle provviste e dotazioni di bordo (articolo 8bis Dpr 633/1972) e per l’obbligo di utilizzo del manifesto di partenza (Mmp).
La circolare 24/D/2025 è relativa alle richieste pervenute all’autorità doganale a seguito della determinazione direttoriale 16914/RU del 25 luglio scorso...
