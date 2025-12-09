Imposte

Nuovo iperammortamento, ok ai beni spediti o consegnati nel 2026 (anche se ordinati nel 2025)

Ai fini dell’agevolazione non conta la data dell’impegno giuridicamente vincolante (come anche il pagamento dell’acconto). Implausibile l’allargamento del perimetro degli allegati A e B

di Marco Belardi

Nel dibattito in corso sulla nuova disciplina dell’iperammortamento 2026 emerge un punto che merita di essere chiarito con precisione, perché riguarda la pianificazione degli investimenti industriali per migliaia di imprese: gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 mantengono pienamente diritto all’agevolazione, anche se l’impegno giuridicamente vincolante – come l’accettazione dell’ordine o il pagamento dell’acconto – è sorto prima del 31 dicembre 2025.

La data rilevante per l’agevolazione

Il testo vigente definisce l’ambito ...

