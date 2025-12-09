Nuovo iperammortamento, ok ai beni spediti o consegnati nel 2026 (anche se ordinati nel 2025)
Ai fini dell’agevolazione non conta la data dell’impegno giuridicamente vincolante (come anche il pagamento dell’acconto). Implausibile l’allargamento del perimetro degli allegati A e B
Nel dibattito in corso sulla nuova disciplina dell’iperammortamento 2026 emerge un punto che merita di essere chiarito con precisione, perché riguarda la pianificazione degli investimenti industriali per migliaia di imprese: gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 mantengono pienamente diritto all’agevolazione, anche se l’impegno giuridicamente vincolante – come l’accettazione dell’ordine o il pagamento dell’acconto – è sorto prima del 31 dicembre 2025.
La data rilevante per l’agevolazione
Il testo vigente definisce l’ambito ...
