Pir fai da te, esenzione con la trasparenza per i fondi non compliant

In un Pir «fai da te» è possibile utilizzare l’approccio look through per effettuare «investimenti qualificati» detenuti tramite fondi comuni d’investimento privi di per sé dei requisiti per essere considerati Pir compliant.

La risoluzione 28/E del 2025 completa la casistica degli investimenti agevolabili in forma “indiretta” in base alla normativa sui piani di investimento a lungo termine (articolo 1, commi 100 e seguenti della legge n. 232/2016 e articolo 13, commi 2 e 2-bis, del Dl 124 del 2019...