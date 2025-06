La direttiva Atad viola il Trattato: ostacola la libertà delle imprese

Per l’Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell’Unione europea Juliane Kokott l’intera direttiva anti-elusione n. 2016/1164 Atad potrebbe essere invalida per violazione dell’articolo 115 del trattato sul funzionamento dell’Ue (Tfue) che costituisce la «base giuridica» in forza della quale la direttiva stessa è stata adottata dal Consiglio dei ministri delle Finanze. L’Ag ha depositato il 22 maggio scorso le sue conclusioni nel processo C- 524/23 che oppone la Commissione europea al Belgio...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi