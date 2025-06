Leasing nautico, esclusa dall’Iva la settimana con due spostamenti in acque internazionali

Se il contribuente prova «di avere compiuto, nell’arco di una stessa settimana [di leasing nautico, ndr], due spostamenti in acque internazionali», l’intera settimana può concorrere al numeratore della frazione che identifica la quota di utilizzo non europeo da escludere da tassazione Iva per difetto della condizione territoriale.

L’interpretazione in merito alla facoltà di escludere da Iva le settimane nelle quali il contribuente è in grado di dimostrare due spostamenti in acque internazionali è ...