Professionisti: il contributo in conto impianti riduce gli ammortamenti
La normativa
Visto che a seguito delle modifiche apportate alle norme sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo, per i professionisti è stato introdotto il criterio di onnicomprensività, analogo a quello previsto per i redditi di lavoro dipendente, l’Agenzia delle entrate attraverso la risposta ad interpello n. 277 del 3 novembre 2025 ha fornito chiarimenti con riferimento al trattamento di un contributo in conto impianti riconosciuto in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello di acquisto ...
I punti chiave
di Cristina Odorizzi