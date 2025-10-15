Prorogato il bonus mobili. Sugar e plastic tax rinviate al 2027

Ancora un anno per il bonus mobili. L’agevolazione dedicata agli arredi e ai grandi elettrodomestici seguirà la strada già tracciata nei giorni scorsi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 10 ottobre) per le ristrutturazioni e l’efficientamento energetico: nel 2026 si andrà avanti con l’assetto già utilizzato nel corso quest’anno. Mentre i dettagli del disegno di legge di Bilancio prendono forma, è questo l’obiettivo al quale sta lavorando il ministero dell’Economia in queste ore. Intanto, sul fronte delle...

Continua a leggere NT+ Fisco Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sull’attualità fiscale

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Tutti gli approfondimenti della Settimana Fiscale

Perché abbonarsi