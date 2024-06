Regime speciale Iva per il soccidante senza allevamento in proprio

L’acquisto, da parte del soccidante, della quota di accrescimento del soccidario non è di per sé elemento tale da configurare la soccida come «monetizzata». Resta però ferma la necessità che la volontà di costituire una soccida non monetizzata trovi riscontro anche nel contratto, nelle scritture contabili e nel comportamento tenuto dalle parti e non solo nell’emissione di una fattura. La conferma arriva dalla risposta a interpello 134/2024 delle Entrate, che si occupa dei profili fiscali del contratto...

