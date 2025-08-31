Registrazione con più vincoli se il marchio contiene una Dop
Secondo il Tribunale Ue serve un esame approfondito per escludere il rischio di confusione e di sfruttamento della notorietà della denominazione di origine protetta
L’esame dell’ufficio Euipo (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) in merito alla registrabilità di un marchio denominativo contenente una denominazione di origine protetta (Dop) deve essere basato su un esame approfondito delle caratteristiche proprie del marchio oggetto della domanda di registrazione, nonché, sull’esame degli elementi probatori utili a valutare la sua potenziale confondibilità con la Dop.
I marchi che all’esito di tale esame non risultino conformi alle caratteristiche...