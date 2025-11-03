Ricorso per revoca o Cassazione: il nodo del giudicato esterno tra l’udienza di discussione e il deposito della Cgt di secondo grado
Auspicabile un coinvolgimento in tempi brevi delle Sezioni Unite per decidere tra i due opposti orientamenti interpretativi
Tenendo conto dell’esigenza di rispettare i principi della certezza dei rapporti giuridici e della preservazione dal pericolo di contrasto tra decisioni relative ai medesimi fatti (Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 226/2001) e della pacifica efficacia vincolante del giudicato esterno in materia tributaria, in via generale la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, ormai da tempo, che nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato nel corso del giudizio di secondo grado e la sua esistenza...
La composizione negoziata serve al risanamento e non alla liquidazione
di Michele D’Apolito