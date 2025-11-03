Tutela del patrimonio del socio se funzionale al risanamento
La misura è temporanea e vale per il tempo utile a chiudere le trattative
Prosegue nella giurisprudenza di merito il confronto a distanza sulla possibilità di ampliare l’estensione dell’ombrello protettivo nella composizione negoziata della crisi, in particolare sotto il profilo soggettivo, ossia a tutela del patrimonio di soggetti diversi dal debitore.
Si segnala un recente provvedimento del Tribunale di Bologna (ordinanza del 22 settembre 2025), che si è pronunciato sulla domanda di estensione ai soci illimitatamente responsabili dei provvedimenti di protezione previsti...
La composizione negoziata serve al risanamento e non alla liquidazione
di Michele D’Apolito