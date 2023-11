Revisori, i crediti formativi del 2023 in eccesso non si possono trasferire al 2024 di Federico Gavioli

Il Mef precisa che non sono ritenuti validi i crediti di aggiornamento in più maturati nel 2023 con la formazione a distanza

I crediti per la formazioni dei revisori legali relativi al 2023, in eccedenza rispetto ai 20 previsti, non sono riportabili e, quindi, utilizzabili per il 2024. Il ministero dell’Economia (Mef) con il comunicato del 10 novembre 2023 ha fornito chiarimenti sui crediti formativi conseguiti con la formazione a distanza.

La formazione continua per i revisori legali

Va ricordato che presso il Mef ...